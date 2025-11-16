Suposta bomba da 2ª Guerra é achada em obras no aeroporto de Hong Kong

As autoridades de Hong Kong localizaram neste sábado, 15, um artefato suspeito de ser uma bomba da Segunda Guerra Mundial nas intermediações de uma obra de ampliação do Aeroporto Internacional de Hong Kong, um dos maiores centros de conexões aéreas do mundo.

O objeto foi encontrado perto das 12h, no horário local, e divulgado neste domingo, 16. Segundo informações do jornal South China Morning Post e da agência Efe, trabalhadores da construção civil encontraram a suposta bomba a vários metros de profundidade em uma área de aterro adjacente ao aeroporto, na ilha de Chek Lap Kok, durante os trabalhos de escavação.

A polícia ainda investiga, mas as primeiras análises indicam que se trata de uma munição possivelmente lançada durante a Segunda Guerra Mundial, quando a região administrativa da China foi alvo de intensos e repetidos bombardeios pelas forças Aliadas, principalmente os Estados Unidos e o Reino Unidos, entre 1942 a 1945, enquanto a cidade estava ocupada pelos japoneses.

Documentos históricos registram intensos bombardeios aliados sobre a ex-colônia britânica, com ataques especialmente destrutivos em 1945 que deixaram centenas de vítimas e um número indeterminado de projéteis enterrados.

2ª bomba da 2ª Guerra descoberta no ano

A descoberta se soma a outros casos recentes em Hong Kong, onde o forte ritmo de construção e ampliação de infraestruturas faz com que munições históricas apareçam periodicamente.

Em setembro, mais de 6 mil moradores do bairro de Quarry Bay foram retirados de suas casas após uma bomba remanescente da Segunda Guerra Mundial ter sido descoberta dentro de um canteiro de obras.

Na ocasião, a polícia apontou que o artefato media aproximadamente 1,5 metro de comprimento, pesava cerca de 450 quilos e permanecia "totalmente funcional". A bomba, ainda de acordo com as autoridades, continha 227 quilos de explosivos.

"Devido aos altos riscos do desmantelamento e descarte da bomba, precisamos ativar o plano de evacuação de emergência. Enviamos 35 equipes de assistência comunitária para prestar assistência. Pedimos aos moradores que mantenham a calma e não entrem em pânico", disse o comandante distrital da Polícia de Hong Kong, Andy Chan, na época.

Além da evacuação dos moradores, a intervenção da polícia também levou ao fechamento de acessos ao metrô e o bloqueio de várias vias adjacentes. O plano para fragmentar o projétil e provocar uma explosão controlada levou cerca de 12 horas.

Casos semelhantes foram registrados em 2018 no distrito de Wan Chai, onde três projéteis de características parecidas foram encontrados durante obras ferroviárias, um deles com o mesmo peso que o de Quarry Bay. A desativação exigiu cerca de 20 horas de trabalho e a evacuação de 1.250 pessoas.

Estes incidentes destacam as dificuldades enfrentadas por uma cidade densamente urbanizada como Hong Kong, onde, segundo a agência Efe, o avanço imobiliário e de grandes projetos de infraestrutura convive com a presença de munição não detonada proveniente da 2ª Guerra Mundial.

Especialistas apontam que a combinação de obras, aterros e um passado bélico favorecerá o aparecimento de novos artefatos, e destacam a necessidade de manter protocolos rigorosos de detecção, evacuação e desativação.

(*) Com informações da agência EFE