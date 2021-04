SofaGate: em encontro UE-Turquia, a mulher na sala não recebeu uma cadeira

Um sofá virou o centro da polêmica da vez na Europa nesta quarta-feira, 7. A "falta de cadeira" em um encontro na Turquia tem sido apontada como um desrespeito a Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia (o órgão Executivo da União Europeia).

Na reunião, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan recebeu von der Leyen e Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, em Ancara, capital da Turquia.

No vídeo do encontro, enquanto Erdogan e Michel ocuparam suas cadeiras em frente às respectivas bandeiras, Von der Leyen permaneceu em pé sem saber onde se sentar. Depois, é colocada não em uma cadeira como a de seus homônimos, mas em um sofá, situado em frente ao presidente turco.

Nas mesmas imagens, é possível escutar claramente Von der Leyen pigarreando para avisar os presentes sobre a falta de assento, enquanto Erdogan e Michel ocupavam as cadeiras principais.

As imagens provocaram uma polêmica imediata em Bruxelas. O confuso episódio já está sendo chamado de "SofáGate" e gerou reações indignadas nas redes sociais e entre deputados da União Europeia. O caso tem sido interpretado como uma afronta à líder da UE e também à única mulher da reunião.

O eurodeputado alemão Sergey Lagodinsky disse no Twitter que o pigarro da presidente representava um jeito de dizer que "essa não é a forma como as relações Turquia-UE deveriam ser".

"Ehm" is the new term for "that’s not how EU-Turkey relationship should be". #GiveHerASeat #EU #Turkey #womensrights pic.twitter.com/vGVFutDu0S

