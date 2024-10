Saiba quais são as 10 cidades pequenas classificadas como as melhores para viver nos EUA

Carmel, no estado de Indiana, nos Estados Unidos, foi classificada como a melhor cidade pequena para viver nos Estados Unidos pelo segundo ano consecutivo, de acordo com o relatório anual da WalletHub. A cidade liderou a[grifar] análise que levou em conta mais de 1.300 cidades com populações entre 25 mil e 100 mil habitantes, avaliando cinco categorias principais: acessibilidade, saúde econômica, educação e saúde, qualidade de vida e segurança[/grifar]. As informações são da CNBC.

Com uma pontuação de 70,99 em uma escala que vai até 100, Carmel se destacou especialmente pelo alto nível de renda familiar e pela baixa taxa de desemprego, que está em torno de 3%, uma das menores do país. O relatório indica que o salário médio anual dos moradores de Carmel é de aproximadamente $133 mil (cerca de R$ 748 mil), enquanto a pontuação média de crédito é de 775 — valores que demonstram a estabilidade financeira da comunidade. Além disso, os residentes gastam em média 14% de sua renda com aluguel, o que coloca Carmel entre as cidades mais acessíveis dos EUA, ocupando a 33ª posição nesse critério.

O apelo das pequenas cidades

O estudo da WalletHub revela que as preferências dos americanos variam entre diferentes estilos de vida: 31% optam pela vida nos subúrbios, 16% preferem áreas urbanas e 24% optam por regiões rurais. Com essa diversidade de escolhas, as cidades pequenas têm ganhado destaque por oferecerem uma combinação equilibrada de tranquilidade, acessibilidade e proximidade aos centros urbanos.

Os resultados do estudo deste ano mostram que a maioria das 10 melhores cidades pequenas está localizada no meio-oeste americano, especialmente em áreas suburbanas. Essa preferência regional reflete o desejo de muitas famílias por um ambiente que ofereça estabilidade, segurança e um custo de vida acessível, sem abrir mão da qualidade de vida.

As melhores pequenas cidades dos EUA em 2024

Carmel, Indiana - 70,99 pontos de 100 Brookfield, Wisconsin - 70,4 pontos de 100 Lexington, Massachusetts - 70,23 pontos de 100 Fishers, Indiana - 70,21pontos de 100 Appleton, Wisconsin - 70,5pontos de 100 Apex, Carolina do Norte - 69,72pontos de 100 Brentwood, Tennessee - 69,54pontos de 100 Lancaster, Pensilvânia - 69,5pontos de 100 Bozeman, Montana - 69,18 pontos de 100 Westfield, Indiana - 69,14 pontos de 100

Brookfield, no estado de Wisconsin, por exemplo, foi classificada como a segunda melhor cidade pequena. A cidade destaca-se por sua estabilidade econômica, com apenas 3% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. A cidade ainda possui uma das maiores taxas de seguro-saúde do país, abrangendo mais de 98% da população.

Carmel e a busca pelo equilíbrio

O sucesso de Carmel é um reflexo de sua habilidade de oferecer um ambiente de qualidade que alia acessibilidade e qualidade de vida. A cidade também tem atraído atenção por suas políticas de desenvolvimento que valorizam espaços públicos e serviços comunitários. Além disso, o baixo índice de criminalidade e o alto nível de escolaridade dos moradores são fatores que tornam Carmel um destino atraente para famílias e profissionais.

Além do meio-oeste, outras regiões do país têm apresentado pequenas cidades que oferecem alternativas ao estilo de vida urbano. No entanto, o que se observa é que essas comunidades menores ainda conseguem proporcionar o acesso a serviços de qualidade comparáveis aos de grandes centros, mas com uma qualidade de vida que muitas vezes é superior. No geral, o estudo da WalletHub sugere que o apelo por uma vida em cidades menores, que ainda assim permitem o acesso às conveniências de áreas metropolitanas, continua a crescer entre os americanos.

Por fim, as cidades que ocupam os primeiros lugares na lista oferecem aos moradores a segurança, a acessibilidade e a estabilidade econômica, sem os desafios que muitas vezes acompanham a vida nas grandes cidades. Como o estudo da WalletHub indica, Carmel e outras cidades do top 10 continuam a representar o ideal para muitas famílias e profissionais que buscam um equilíbrio entre trabalho, moradia e qualidade de vida.