Receita do setor de software da China atinge 3,8 trilhões de yuans nos primeiros quatro meses do ano

A indústria de software e serviços de tecnologia da informação da China apresentou tendência estável, com as receitas de serviços de software mantendo um crescimento rápido, os lucros totais crescendo em dois dígitos, e a queda das exportações de serviços de software diminuindo. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Indústria e Informatização da China e se referem ao período de janeiro a abril.

Segundo as estatísticas, nos primeiros quatro meses do ano, as receitas do setor de software da China foram de RMB 3,8 trilhões, um aumento de 11,6% em termos anuais. Os lucros totais da indústria de software foram de RMB 431,4 bilhões, um aumento de 14,3% em termos anuais. As exportações de serviços de software foram de US$ 15,49 bilhões, uma queda de 0,4% em termos anuais.

Por setor, de janeiro a abril, as receitas com serviços de tecnologia da informação atingiram RMB 2,4983 trilhões, um aumento de 13,2% em termos anuais, representando 65,9% do total dos setores. Dentre elas, serviços de nuvem computacional e big data geraram, juntos, receitas de RMB 410,7 bilhões, um aumento de 14,3% em termos anuais. As receitas com design de semicondutores foram de RMB 98,9 bilhões, um aumento de 11,3% em termos anuais; e as receitas com serviços de tecnologia de plataforma de comércio eletrônico foram de RMB 288 bilhões, um aumento de 4,5% em termos anuais.

De janeiro a abril, as receitas com produtos de software foram de RMB 912,7 bilhões, um aumento de 8,7% em termos anuais, sendo que as receitas com produtos de software industrial foram de RMB 84,6 bilhões, um aumento de 8,7% nessa mesma base comparativa. As receitas com produtos e serviços de segurança da informação foram de RMB 52 bilhões, um aumento de 9,3% em termos anuais. As receitas com sistemas embarcados de software foram de RMB 327,5 bilhões, um aumento de 8,4% em termos anuais.

Por região, de janeiro a abril, a região oriental da China completou as receitas com serviços de software no valor de RMB 3,2 trilhões, um aumento de 12,2% em termos anuais, representando 83,7% do total das receitas do setor no país. As cinco províncias com as maiores receitas com software foram Pequim, Guangdong, Jiangsu, Shandong e Zhejiang, que acumularam, conjuntamente, receitas de software no valor de RMB 2,7206 trilhões, representando 71,8% do total nacional.

