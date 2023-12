Rebeldes do Iêmen dizem ter feito novo ataque contra navio no Mar Vermelho e a Israel com drone

Rebeldes houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, afirmaram nesta terça-feira ter realizado um ataque com míssil a uma embarcação no Mar Vermelho e um ataque com drone em direção a Israel, em solidariedade à Faixa de Gaza, onde Israel enfrenta militantes do Hamas.

Em comunicado, os rebeldes afirmaram ter "realizado uma operação de mira contra um navio comercial" identificado como MSC UNITED, e lançaram "vários drones contra alvos militares" no sul de Israel.