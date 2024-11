Eleições EUA: Quem foi o presidente mais velho dos EUA

Os Estados Unidos escolhem seu novo presidente a partir desta terça-feira, 5. Os eleitores irão decidir entre a atual vice-presidente democrata, Kamala Harris, e o ex-presidente republicano Donald Trump.

Em uma disputa eleitoral que teve como parte do seu enredo a desistência de Joe Biden, a idade do futuro chefe do Executivo dos EUA ganhou protagonismo no debate público. Caso seja eleito, Donald Trump será a passoa mais velha ao assumir o cargo, com 78 anos no dia de sua posse.

Quem foi o presidente mais velho dos EUA

O presidente mais velho na história dos EUA é o atual presidente Joe Biden. Em 2021, quando assumiu a presidência, ele estava com 78 anos. Aniversariante do mês de novembro, completará 82 anos no dia 20 deste mês.

Quando serão as eleições presidenciais dos Estados Unidos?

As eleições presidenciais nos Estados Unidos estão marcadas para os dia 5 de novembro, terça-feira. A data faz parte de uma tradição de mais de 180 anos, na qual as votações sempre ocorrem no mês de novembro, em uma terça-feira.