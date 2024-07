Quem é a filha de Kim Jong-un? Ela estaria sendo treinada para assumir o poder na Coreia do Norte

A filha pré-adolescente de Kim Jong-un está recebendo lições para assumir o país, informou a agência de espionagem da Coreia do Sul. A menina fez sua primeira aparição em público em 2022 e estima-se que tenha 11 anos.

Kim Ju Ae — que foi apelidada de "filha respeitada" e "criança amada" pela mídia estatal — é uma candidata para ser a próxima na linha da família Kim, que governa a Coreia do Norte desde sua fundação no final dos anos 1940. A informação foi levada nesta segunda-feira pela Inteligência da Coreia do Sul a congressistas numa sessão fechada e divulgada pela Bloomberg.

"A Coreia do Norte sugeriu Kim Ju Ae como candidata a sucessora. Neste momento, está num processo de como suceder seu pai", disse o congressista Lee Seong-kweun, do Partido do Poder Popular (governista) a repórteres após uma sessão parlamentar. "Eles têm ajustado o nível de propaganda e a frequência de sua aparição, levando em consideração a reação pública sobre ela", disse Lee.

Ju Ae apareceu pela primeira vez na mídia estatal norte-coreana em novembro de 2022, segurando a mão do pai durante um evento para apresentar um míssil com capacidade nuclear para destruir uma cidade americana.

Desde então, ela apareceu em testes de armas, funções estatais e até mesmo em eventos esportivos, sempre com o pai.

O papel da filha de Kim na propaganda estatal parece estar mostrando ao público que há outra geração esperando para comandar a dinastia familiar e que ela dependerá de armas nucleares para sua sobrevivência.

A agência de espionagem da Coreia do Sul acredita que ela seja a segunda de três filhos entre Kim e sua esposa, Ri Sol Ju. Um dos maiores momentos de Ju Ae foi em fevereiro de 2023, quando ela se juntou à mãe e ao pai em um banquete em homenagem aos militares e foi colocada na frente e no centro de uma foto com alguns dos membros mais poderosos das forças armadas.