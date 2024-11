Qual visto é necessário para trabalhar nos EUA? Saiba como emitir

Se trabalhar nos Estados Unidos está na sua lista de sonhos, aqui vai uma dica: não adianta só arrumar as malas e decorar o verbo "to be". Sem o visto necessário, a jornada pode terminar antes mesmo de começar.

As categorias de visto podem depender de diferentes fatores como a profissão, tipo de empresa e objetivo no país. Entre os vistos mais recomendados para aqueles que pretendem trabalhar em multinacionais com operações em solo americano, está o visto L1.

Este visto é temporário, com validade que varia entre três meses e cinco anos, e pode ser uma porta de entrada para o green card, a residência permanente nos Estados Unidos.

Quais são as categorias do visto L1?

O visto L1 possui duas modalidades principais:

L-1A: voltado para a transferência de executivos e gerentes de empresas brasileiras para filiais, subsidiárias ou afiliadas nos EUA. Para obter essa permissão, a empresa deve comprovar a existência de três níveis hierárquicos em seu organograma.

voltado para a transferência de executivos e gerentes de empresas brasileiras para filiais, subsidiárias ou afiliadas nos EUA. Para obter essa permissão, a empresa deve comprovar a existência de três níveis hierárquicos em seu organograma. L-1B: destinado a profissionais com conhecimentos especializados que sejam considerados indispensáveis para a operação da empresa em território americano.

Outros tipos de vistos de trabalho nos EUA

Além do L1, existem outras opções de visto para quem deseja atuar no mercado americano:

H-1B: direcionado para profissionais especializados, tais quais engenheiros ou programadores, que possuam diploma universitário ou habilidades diferenciadas;

direcionado para profissionais especializados, tais quais engenheiros ou programadores, que possuam diploma universitário ou habilidades diferenciadas; H-2B: voltado para trabalhadores contratados por empresas que não conseguem preencher a vaga com mão de obra local;

voltado para trabalhadores contratados por empresas que não conseguem preencher a vaga com mão de obra local; O: destinado a profissionais com habilidades excepcionais, a exemplo de atletas, artistas e cientistas;

destinado a profissionais com habilidades excepcionais, a exemplo de atletas, artistas e cientistas; EB-1: reservado para pessoas que obtiveram reconhecimento de destaque em suas áreas de atuação.

Como emitir o visto de trabalho?

Independente do tipo de visto, o processo envolve etapas importantes. Para o visto L1, por exemplo, é essencial reunir documentos que comprovem o vínculo empregatício com a empresa, além de informações detalhadas sobre sua posição e as funções a serem desempenhadas nos EUA.

Ter todos os documentos organizados, incluindo comprovantes de renda e certificados;

Demonstrar conhecimentos básicos de inglês, especialmente para vistos como o H-1B;

Considerar o uso do premium processing fee, que acelera a análise do pedido, com resposta em até 30 dias.

Com organização e atenção aos detalhes, é possível avançar no processo e conquistar a autorização para trabalhar nos Estados Unidos.