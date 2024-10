O presidente Vladimir Putin reunirá cerca de 20 líderes estrangeiros em Kazan, de 22 a 24 de outubro, para uma cúpula que visa demonstrar o poder russo e o fracasso das tentativas ocidentais de isolamento devido à guerra na Ucrânia. Segundo o Kremlin, este é considerado “o evento diplomático mais importante organizado na Rússia”.

A cúpula, que será realizada às margens do Volga, marca um momento em que a Rússia fortalece suas alianças com países como China, Irã e Coreia do Norte, além de manter laços com nações que têm relações com o Ocidente. O evento contará com a presença de líderes como Xi Jinping e Masud Pezeshkian, além de Narendra Modi e Recep Tayyip Erdogan.

Discussão dos Conflitos no Oriente Médio

Com a participação de Masud Pezeshkian, em meio ao aumento das tensões entre Israel e Palestina, os líderes também abordarão as guerras em Gaza e no sul do Líbano. No entanto, a Rússia busca manter uma certa distância desses conflitos, limitando-se a pedir moderação às partes envolvidas.

O evento é uma oportunidade para a Rússia mostrar que não está isolada e que possui parceiros no cenário internacional. Putin, que enfrenta um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional, precisou se ausentar da cúpula anterior dos Brics, realizada na África do Sul.

Brics e a Nova Ordem Mundial Multipolar

Para Putin, é crucial provar que existe uma alternativa à hegemonia ocidental e que um mundo multipolar está se consolidando. A Rússia alega que o ataque à Ucrânia é uma resposta à hegemonia dos EUA e não uma guerra de conquista. “A Rússia busca relações baseadas no direito internacional, e não nas regras impostas por certos países, especialmente os EUA”, afirmou Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin.

Ao reunir nações do “Sul e do Leste globais”, o Brics pretende construir uma ponte para uma ordem mundial mais justa. O Ocidente, por sua vez, vê a Rússia como uma força que busca dominar seus vizinhos e impor sua visão de mundo.

No evento, os líderes do Brics também debaterão a ampliação do bloco, que passou a incluir novos membros como Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes Unidos. O príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, não estará presente, o que gerou especulações sobre divergências com a Rússia. A ausência foi notada, mas o Kremlin afirma que “tudo está indo muito bem”.