Putin manda recado ao Ocidente: 'Não deixem a Ucrânia usar seus mísseis'

O presidente russo, Vladimir Putin, advertiu o Ocidente na terça-feira (28) que os membros da OTAN na Europa estavam brincando com fogo ao propor permitir que a Ucrânia usasse armas ocidentais para atacar profundamente dentro da Rússia, o que ele disse que poderia desencadear um conflito global. As informações são da Reuters.

Mais de dois anos após o início da guerra terrestre mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, Putin tem falado cada vez mais sobre o risco de um conflito global muito mais amplo, enquanto o Ocidente lida com o avanço das tropas russas na Ucrânia.

O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse à The Economist que os membros da aliança deveriam permitir que a Ucrânia atacasse profundamente dentro da Rússia com armas ocidentais, uma visão apoiada por alguns membros da OTAN, mas não pelos Estados Unidos. "A escalada constante pode levar a consequências graves", disse Putin a repórteres em Tashkent. "Se essas consequências graves ocorrerem na Europa, como os Estados Unidos se comportarão, tendo em mente nossa paridade no campo das armas estratégicas?"

"É difícil dizer - eles querem um conflito global?" Putin disse que ataques ucranianos à Rússia com armas de longo alcance precisariam da ajuda ocidental em termos de satélites, inteligência e ajuda militar - então o Ocidente estaria diretamente envolvido. Ele disse que enviar tropas francesas para a Ucrânia seria um passo em direção a um conflito global. Falando sobre os membros da OTAN na Europa, Putin disse que os pequenos países lá "deveriam estar cientes do que estão brincando", pois tinham pequenas áreas de terra e populações muito densas.

Impacto na guerra Rússia-Ucrânia

A invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 desencadeou o pior colapso nas relações com o Ocidente em 60 anos, e a crise está escalando para o que diplomatas dizem ser sua fase mais perigosa até agora. A invasão causou a morte de dezenas de milhares de civis ucranianos, forçou milhões a fugir para o exterior e reduziu bairros e cidades inteiras a escombros.

A Rússia, que controla 18% da Ucrânia, está avançando e abriu uma nova frente na região de Kharkiv, desencadeando um debate no Ocidente sobre o que mais pode ser feito após dar a Kiev centenas de bilhões de dólares em ajuda, armas e inteligência. Líderes ocidentais e a Ucrânia minimizaram os avisos da Rússia sobre o risco de uma guerra mais ampla envolvendo os russos, a maior potência nuclear do mundo, e a OTAN, a aliança militar mais poderosa do mundo liderada pelos Estados Unidos.

A Ucrânia diz que deve ser capaz de atacar além das linhas russas, incluindo o território soberano russo, para se defender. Mas os oficiais russos dizem que a paciência de Moscou está se esgotando após repetidos ataques ucranianos a cidades russas, refinarias de petróleo e, nos últimos dias, até mesmo contra elementos de seu sistema de alerta nuclear. Questionado pela televisão estatal russa sobre a legitimidade do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Putin disse que a única autoridade legítima na Ucrânia agora era o parlamento e que seu chefe deveria receber o poder. Zelensky não enfrentou uma eleição, apesar do término de seu mandato devido à lei marcial imposta após a invasão.