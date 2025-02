Produção de gás natural em Shanxi atinge recorde histórico em 2024, com crescimento de 12,8%

A produção total de gás natural na província chinesa de Shanxi alcançou 16,69 bilhões de metros cúbicos em 2024, representando um crescimento de 12,8% em comparação com o ano anterior. Segundo dados da Agência de Estatísticas de Shanxi, esse volume anual marca um novo recorde para a região, consolidando sua posição como uma das principais bases energéticas da China.

Shanxi é conhecida por sua abundância de gás natural não convencional, incluindo gás de xisto, gás de arenito denso e gás de carvão betuminoso. Esses recursos são explorados em larga escala, formando uma cadeia produtiva robusta e integrada. A extração desses diferentes tipos de gás, no entanto, apresenta desafios, pois a sobreposição natural entre eles dificulta a extração isolada, resultando em baixo rendimento e custos elevados.

Projeto-piloto e desafios de extração conjunta

Para enfrentar esses desafios, a província implementou, em 2022, um projeto-piloto de extração conjunta dos três tipos de gás. O objetivo é otimizar o aproveitamento dos recursos e reduzir os custos para as empresas do setor. De acordo com um representante do Departamento de Petróleo e Gás da Agência de Energia de Shanxi, essa abordagem tem mostrado resultados promissores, permitindo uma extração mais eficiente e menos onerosa.

Projeções e impacto na segurança energética

A província de Shanxi possui uma estimativa de cerca de 20 trilhões de metros cúbicos de gás natural não convencional, representando aproximadamente 8% dos recursos totais desse tipo na China. O “Plano de Implementação para o Pico de Carbono na Indústria de Gás Natural Não Convencional de Shanxi”, elaborado pela Agência de Energia local, projeta que, até 2025, a produção anual de gás natural alcance 20 bilhões de metros cúbicos, com a capacidade de transporte por gasodutos superando 40 bilhões de metros cúbicos.

O crescimento da produção de gás natural reforça o papel estratégico de Shanxi na segurança energética da China, além de contribuir para a transição para fontes de energia mais sustentáveis no país, alinhando-se com a estratégia de redução de emissões de carbono da China.

