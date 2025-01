Políticas de Trump devem piorar situação do Brasil em 2025, diz Eurasia; veja riscos ao país

A Eurasia divulgou nesta segunda-feira, 6, quais são os 10 principais riscos para 2025. A consultoria aponta que o Brasil poderá ser afetado por dois deles: o avanço da política econômica de Donald Trump, que retorna ao comando dos EUA, e a falta de dinheiro para os governos no mundo.

"O Brasil entra em 2025 sob tensão financeira significativa, gerada por preocupações crescentes sobre as contas públicas", diz a consultoria. "A inabilidade do governo Lula em amenizar as preocupações dos investidores sobre os níveis de dívida contribuíram para um declínio de 27% na sua moeda em 2024."

"Se o cenário global se deteriorar, vai crescer o risco de o Brasil entrar em uma nova recessão que vai virar de cabeça para baixo a política, antes de uma eleição muito disputada em 2026", prossegue a análise.

A Eurasia aponta que o Brasil deverá sentir os efeitos de uma alta dos juros e da inflação nos EUA, por conta de seu endividamento público (78% do PIB) e baixo nível de poupança (15% do PIB).

Caso as políticas de Trump fortaleçam o dólar, o real poderá se depreciar mais, o que aumentará a pressão sobre a inflação no Brasil. Ao mesmo tempo, as guerras comerciais de Trump poderão reduzir o crescimento global, o que reduzirá a demanda por commodities do Brasil.

A consultoria aponta ainda que um dos efeitos da guerra comercial será que a China deverá enviar mais produtos baratos ao Brasil. Por um lado, isso poderá ajudar a conter a inflação. De outro, há risco de perda de empregos em setores da indústria, como petroquimica e roupas.

Apesar do cenário ruim, a Eurasia aponta que uma crise ampla no país é improvável em 2025. O país deverá seguir crescendo, mesmo que de forma mais modesta, e o Banco Central seguirá agindo de modo independente, prevê a consultoria.

