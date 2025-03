Papa Francisco passa a noite bem, após episódios de insuficiência respiratória aguda

O Papa Francisco dormiu a noite toda e segue descansando, informou o Vaticano em um comunicado. O Pontífice, que recebeu o diagnóstico de pneumonia bilateral, está internado no hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro.

Nesta segunda-feira (3), o Papa sofreu dois episódios de "insuficiência respiratória aguda", em mais um revés para o religioso de 88 anos, afirmou o Vaticano.

Segundo a nota, a situação foi causada "por um acúmulo significativo de muco endobrônquico", e Francisco precisou de ventilação mecânica não invasiva, isto é, que não exige intubação.

"Foram realizadas duas broncoscopias com a necessidade de aspiração de secreções abundantes", afirmou o documento. "No período da tarde, foi retomada a ventilação mecânica não invasiva."

No domingo, o Pontífice, de 88 anos, não precisou de ventilação mecânica para respirar, o que foi considerado um avanço em sua recuperação. Desde sua internação, no dia 14 de fevereiro, Francisco tem recebido cuidados médicos contínuos.

Esse foi o terceiro fim de semana consecutivo em que ele não pôde celebrar a missa dominical na Basílica de São Pedro. No entanto, em sua mensagem do Angelus, o Papa expressou gratidão pelo apoio dos fiéis e fez um apelo pela paz, mencionando conflitos como os da Ucrânia, Faixa de Gaza, Líbano, Mianmar, Sudão e República Democrática do Congo.

O líder espiritual dos 1,4 bilhão de católicos do mundo foi internado em 14 de fevereiro por causa de uma bronquite, que evoluiu para uma pneumonia bilateral. É sua quarta hospitalização e a mais longa desde 2021. Dezoito dias depois, sua condição é “estável”, mas o quadro clínico permanece “complexo”, de acordo com o último relatório médico divulgado pela Santa Sé no domingo.