Após pedido do governo de Paris, Bélgica enviará reforço policial para os Jogos Olímpicos

O governo da Bélgica anunciou nesta terça-feira que enviará reforço policial a Paris durante os Jogos Olímpicos deste ano. Segundo a ministra da Defesa belga, Ludivine Dedonder, o apoio belga será prestado no “domínio da busca e neutralização de engenhos explosivos”.

"O governo Francês solicitou uma contribuição belga para a proteção e segurança dos Jogos. A Defesa belga analisou o pedido e concluiu que pode contribuir", disse Ludivine.

Os Jogos Olímpicos de Paris terão início no dia 26 de julho e vão até 11 de agosto. A cerimônia de abertura será realizada no rio Sena, onde as delegações vão desfilar a bordo de embarcações. Serão exibidos espetáculos artísticos ao longo do percurso de 6km, acompanhados por cerca de 300 mil espectadores, parte dos 15 milhões de turistas que a capital francesa espera receber durante o evento.

Quase 20 mil soldados serão mobilizados durante os Jogos, de acordo com o chefe do Estado-Maior do exército francês, Pierre Schill.

“Os Jogos Olímpicos serão um momento muito importante para o nosso país. O exército terá cerca de 20 mil soldados destacados”, disse ele. Entre as suas missões está “acompanhar a viagem da tocha olímpica”, que partirá do enclave grego de Olímpia no dia 16 de abril e chegará a Marselha no dia 8 de maio para iniciar a sua viagem pela França.