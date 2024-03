Olímpiadas 2024: quantos dias faltam para os jogos de Paris?

Em 2024 acontece a maior festa do esporte no mundo. As Olímpiadas 2024, que acontece em Paris na França, se inicia no dia 26 de julho com término dia 11 de julho.

Para os jogos de 2024, são esperados 10.500 atletas de 200 países, para competir em 239 eventos, de 38 modalidades. Este ano, terá a estreia de uma nova modalidade, breakdance.

Assim como em todos os anos, os jogos ocorrerão no meio do ano. O futebol masculino e feminino se iniciam antes da abertura, por ser a modalidade mais longa dos jogos.

Quantos dias faltam para as Olímpíadas 2024?

Nesta segunda-feira, 25, faltam exatamente 123 dias para o início das Olímpíadas. A competição inicia-se em 26 de julho e A cerimônia começará pontualmente às 19h30, hora local (14h30, horário de Brasília).

Modalidades das Olimpíadas 2024