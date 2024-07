Roberto Carlos é dispensado pela Globo e emissora prepara último especial com cantor, diz jornalista

Nas festas de fim de ano do Brasil, se tornou tradição assistir ao show especial de Roberto Carlos para emocionar o momento de fim de ciclo e início de outro. No entanto, essa clássica atração aparentemente está chegando ao fim.

O "Rei" está em negociação com a TV Globo para a realização da sua última apresentação de fim de ano na emissora. Mas, a despedida acontecerá no final de 2025. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, pelo jornalista Ricardo Feltrin.

De acordo com Feltrin, a emissora carioca optou por não renovar o contrato com Roberto Carlos nesta quarta-feira, 24, levando em consideração o encerramento da participação do cantor em sua programação especial.

Com um faturamento anual de R$ 15 milhões, o acordo entre o cantor e a empresa de mídia ainda continuará até 31 de dezembro de 2025. O "Rei", que é exclusivo da Globo desde 1974, fará sua última aparição no especial de aniversário de 60 anos da emissora.

Anteriormente, o artista teve a produção do seu programa reduzida após uma queda na audiência. Mesmo recebendo um valor exorbitante, Roberto já teve uma remuneração maior do que a atual na casa dos Marinho.

Procuradas pela EXAME, a equipe do cantor e a assessoria da TV Globo ainda não se manifestaram sobre o fim da parceria.