Paris limita velocidade de carros a 30 km/h para reduzir acidentes

As autoridades francesas esperam que as ruas de Paris fiquem mais seguras e silenciosas e menos poluídas a partir desta segunda-feira, com a entrada em vigor de um novo limite de velocidade para motoristas de 30 km/h.

Como a política internacional impacta os investimentos? Aprenda a investir com a EXAME Academy

A cidade quer encorajar as caminhadas, o ciclismo e o uso do transporte público, disse o vice-prefeito David Belliard à rádio Franceinfo. O novo limite de velocidade deve ajudar a reduzir a poluição, o ruído e o número de acidentes graves, disse. "Esta não é uma medida antiautomóveis", afirmou Belliard.

O limite de 30 km/h já se aplica a cerca de 60% da área de Paris, mas agora cobrirá toda a cidade. No entanto, algumas vias principais, como a Champs Elysees, estarão isentas, com o limite de velocidade permanecendo em 50 km/h.

"Queremos limitar [os veículos] às viagens essenciais", disse Belliard.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, que conquistou um segundo mandato de seis anos em 2020, construiu quilômetros de novas ciclovias, proibiu carros antigos a diesel e tornou as margens do Sena livres de carros. Ela também está reduzindo as vagas de estacionamento na cidade em uma tentativa de limitar o tráfego de automóveis.

A prefeitura disse que a polícia será tolerante na aplicação do novo limite de velocidade nas primeiras semanas. Outras cidades francesas com limite de velocidade de 30 km/h incluem Bordeax, Estrasburgo e Toulouse.