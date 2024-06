Para aumentar inovação, Xangai emite regulamento para gestão de projetos de tecnologias disruptivas

Para se adaptar à mudança de paradigma na pesquisa científica e acelerar o desenvolvimento da inovação em tecnologias disruptivas, a Comissão de Ciência e Tecnologia da cidade de Xangai estabeleceu o Projeto Especial de Inovação em Tecnologias Disruptivas da Cidade de Xangai e elaborou o “Regulamento Provisório de Gestão de Projetos de Inovação em Tecnologias Disruptivas da Cidade de Xangai” para fornecer garantias para a gestão e implementação do projeto especial.

O projeto especial visa servir à estratégia nacional e ao desenvolvimento de Xangai, descobrindo, selecionando e implementando projetos de inovação em tecnologias disruptivas em Xangai e na região do Delta do Rio Yangtze. O objetivo é cultivar e reservar projetos com potencial de tecnologia disruptiva e promover a transformação e implementação dos resultados do projeto.

O documento foi desenvolvido com base nas leis de gestão de projetos de pesquisa científica de Xangai, na gestão de fundos especiais para projetos e nas leis do desenvolvimento de tecnologias inovadoras. O regulamento foi aprimorado com base em experiências de gestão de projetos relevantes e opiniões de avaliação de terceiros, por meio de consultas por e-mail, publicação online, entre outros métodos.

A Comissão de Ciência e Tecnologia da cidade é o órgão responsável pelo projeto especial. O Centro de Inovação em Tecnologias Disruptivas de Xangai, como plataforma central de inovação em tecnologias disruptivas do país, é a entidade organizadora e de gestão do projeto especial, responsável pela gestão de todo o processo do projeto, entre outras questões.

O projeto especial está focado principalmente na quebra de tecnologias-chave, no cultivo de tecnologias de ponta e na exploração de tecnologias futuras.

O Centro de Inovação irá designar um responsável pelo projeto para acompanhar todo o processo, pela seleção e gestão completa do projeto. O responsável, chamado de comissário, realiza inspeções e avaliações por etapas de acordo com os marcos do projeto, faz o acompanhamento de ajustes, alterações e encerramentos de projetos, e toma medidas corretivas oportunas.

A Comissão de Ciência e Tecnologia da cidade supervisiona a implementação do projeto especial, enquanto o Centro supervisiona a organização e implementação dos projetos. São estabelecidos métodos de tratamento de violações e um mecanismo de isenção baseado na promoção da inovação, tolerância ao erro e máxima gestão de riscos. Além disso, é reforçada a gestão da confidencialidade.

Fonte: shanghai.gov.cn