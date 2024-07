Os 10 países mais baratos para quem quer morar fora — Brasil entrou para o ranking

Pelo quarto ano consecutivo, o Vietnã é o país mais acessível do mundo para quem quiser morar fora de sua terra natal, ocupando o primeiro lugar entre 53 destinos , de acordo com um estudo da consultoria InterNations e divulgado pela CNBC.

Mais de 12 mil pessoas em 174 locais espalhados pelo mundo participaram da pesquisa Expat Insider 2024, que forneceu informações sobre os melhores e piores lugares para viver, qualidade de vida, trabalho no exterior e finanças pessoais.

Para o Índice de Finanças Pessoais, a InterNations pediu aos entrevistados que classificassem os seus níveis de satisfação pessoal em três áreas: custo de vida geral, satisfação com a situação financeira e se o rendimento familiar disponível era suficiente para levar uma vida confortável.

Os dados foram utilizados para compilar o relatório, que permanece praticamente inalterado em relação ao ano passado, com exceção de um novo participante na lista — o Brasil (9.º) — que substitui a Malásia, que caiu do 5.º lugar em 2023 para o 11º este ano.

Aqui estão os 10 principais destinos para se morar no exterior levando em conta suas finanças pessoais, segundo a InterNations:

Vietnã

Colômbia

Indonésia

Panamá

Filipinas

Índia

México

Tailândia

Brasil

China

Dos entrevistados que vivem no Vietnã, 86% avaliam o seu custo de vida de forma favorável - isto é mais do dobro da média global de 40%, e 65% dos entrevistados no país dizem que estão satisfeitos com a sua situação financeira, em comparação com 54% globalmente.

Além disso, 68% dos entrevistados afirmam que o seu rendimento familiar disponível é mais do que suficiente para levar uma vida confortável, em comparação com 41% a nível mundial, mostrou o documento.

Os países asiáticos dominaram a lista deste ano, conquistando seis das 10 primeiras posições. O Sudeste Asiático, em particular, destacou-se com Vietnã, Indonésia, Filipinas e Tailândia, todos classificados entre os 10 primeiros.