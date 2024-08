Oposição da Venezuela denuncia prisão de chefe de campanha; veja vídeo

A oposição da Venezuela denunciou a prisão de María Oropeza, dirigente da campanha partidária ConVzla que atuava no estado de Portuguesa pela eleição de Edmundo Gonzáles Urrutia para presidente.

De acordo com o partido Vente Venezuela e com a líder do grupo, María Corina Machado, a advogada foi levada de sua residência por membros do regime madurista na terça-feira, 6. A conta no Instagram de María Oropeza transmitiu ao vivo o momento em que homens sobem as escadas do local bloqueiam as imagens.

.🚨 #Urgente | Funcionarios de la DGCIM, detuvieron a María Oropeza, jefe del comando de campaña ConVzla en Portuguesa. Ingresaron a la fuerza y sin orden judicial. Alertamos a la comunidad internacional de esta situación. El régimen es responsable de su integridad física. pic.twitter.com/lIi0pwSlyg — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) August 7, 2024

Como aconteceu a denúncia

María Corina, que tem se comunicado ativamente pelo X, fez uma postagem divulgando o endereço da sua aliada, pedindo aos vizinhos que fossem ao local interceder no momento da prisão e afirmando que a integridade física de Oropeza seria responsabilidade do governo Maduro.

Alerta!

Le pido a los vecinos de Guanare que acudan a la carrera 17 con calle 8, donde funcionarios del régimen pretenden detener a Maria Oropeza, Directora del Comando Con Vzla en Portuguesa pic.twitter.com/tBRfjATzsy — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 7, 2024