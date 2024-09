As baterias dos walkie-talkies usados pelo grupo armado libanês Hezbollah, que explodiram nesta semana, estavam impregnadas com um composto altamente explosivo conhecido como PETN, disse uma fonte libanesa à Reuters. Segundo a fonte, a forma como o material explosivo foi integrado ao pacote de baterias tornava extremamente difícil sua detecção.

A fonte libanesa afirmou que as explosões ocorreram mesmo em casos em que o pacote de baterias estava separado do restante do dispositivo, indicando que o explosivo foi instalado nas baterias e não no espaço interno dos dispositivos.

O PETN é um composto químico altamente explosivo, amplamente utilizado em explosivos militares, civis e dispositivos detonadores. Esse material é conhecido por ser um dos explosivos mais poderosos, sendo sensível ao calor, impacto e fricção.

O componente é frequentemente usado em explosivos plásticos (como o C-4), cordéis detonantes e em cargas explosivas. Sua alta estabilidade em condições normais o torna fácil de armazenar, mas também muito difícil de detectar quando disfarçado em dispositivos como baterias, razão pela qual é frequentemente usado em atentados terroristas.

Ou seja, o PETN é extremamente poderoso, sendo mais forte que a nitroglicerina e a TNT. Sua alta velocidade de detonação e a capacidade de ser moldado em formas compactas fazem dele uma escolha popular para explosivos militares e detonadores precisos.

Além de suas aplicações em explosivos, o PETN também tem sido utilizado em pequenas quantidades em medicina, especificamente no tratamento de certas condições cardíacas, como vasodilatador.