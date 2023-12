O plano de Israel para acabar com os túneis do Hamas — e suas consequências irreversíveis

Os militares de Israel disseram que a missão de destruir cerca de 500 Km de túneis do Hamas na Faixa de Gaza levará meses, causando uma escala de destruição urbana que pode ser impossível de reverter. O resultado devastador de uma campanha prolongada contra o grupo militante – com ataques aéreos e batalhas terrestres continuando paralelamente aos ataques nos túneis – provavelmente deixará muitos dos cerca de 2,2 milhões de palestinos desabrigados e um ponto de interrogação sobre onde poderão ser realojados.

Em Beit Hanoun, uma cidade de mais de 50 mil habitantes no norte da Faixa de Gaza, os militares israelenses começaram a explodir quase 100 poços e várias dezenas de túneis, disse o tenente-coronel Amit, que está supervisionando sua destruição e omitiu seu sobrenome de acordo com as regras do exército.

Beit Hanoun foi um dos locais a partir dos quais o Hamas lançou o seu ataque surpresa a Israel, que matou cerca de 1,2 mil pessoas em 7 de outubro, desencadeando a guerra em curso. O Hamas é designado como organização terrorista pelos EUA e pela União Europeia.

— Da forma como está agora, não é habitável — disse Amit sobre a cidade, durante um briefing perto de Gaza, na base militar de Tze’elim, onde montou base a 252ª Divisão de Reserva. — Não é bonito o que estamos fazendo. Não há nada de bom nas guerras, mas isso é necessário.

A destruição de túneis é parte do objetivo declarado de Israel de desmantelar a infraestrutura do Hamas para que o grupo não possa repetir um ataque mortal como o de 7 de outubro. Ao mesmo tempo, reduzir grande parte de Gaza a escombros – que as autoridades geridas pelo Hamas dizem ter matado pelo menos 16 mil pessoas, a maioria civis – está a suscitar preocupações internacionais, incluindo nos EUA.

Os habitantes de Gaza foram empurrados para sul pelos combates, mas a campanha de Israel começou a avançar na mesma direção. As Nações Unidas alertaram que os civis ficaram sem portos seguros e poderão ter de ser deslocados para países vizinhos.

A situação está a “deteriorar-se rapidamente para uma catástrofe”, disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, na quarta-feira, intensificando seu pedido de cessar-fogo.

Os túneis, que são usados pelo Hamas para transportar os seus militantes de um lugar para outro e para armazenar armas, estão localizados principalmente em áreas densamente povoadas, disse Amit, usando um mapa para ilustrar.

Muitas são as armadilhadas, assim como as casas e as estradas, o que significa que são necessários equipamentos pesados de desminagem, como escavadoras, aumentando a extensão dos danos. Em uma apresentação, os militares mostraram fotografias e vídeos de foguetes, granadas e fuzis automáticos Kalashnikov que disseram ter sido encontrados escondidos em casas, escolas e hospitais.

Prédio de 10 andares

— Nosso objetivo é ferir o Hamas e destruir o Hamas como organização política e militar, mas você pode ver que esses túneis estão sob as casas das pessoas normais — disse Amit, com seu discurso ocasionalmente pontuado pelo rugido dos aviões de combate em direção a Gaza.

Até agora, os militares descobriram 800 túneis em Gaza e destruíram 500 deles, sendo Beit Hanoun uma área de especial atenção. Agora, praticamente todos os habitantes fugiram da cidade, da qual pouco resta. Amit é um reservista cujo trabalho civil consiste na renovação urbana, embora diga que agora está a fazer o oposto.

Algumas das instalações subterrâneas têm 30 metros de profundidade, o equivalente à altura de um prédio de 10 andares. Destruí-los é um processo meticuloso, com uma quantidade considerável de explosivos necessários para derrubar as paredes de concreto e as portas resistentes a explosões.

O Hamas vem construindo túneis desde 2008 e destruir essas infraestruturas "levará meses", disse ele.

— Seremos capazes de destruir o Hamas como organização funcional e então a infraestrutura levará tempo — acrescentou Amit.

Israel ainda não demonstrou que tem um plano para Gaza depois da guerra. Aliados importantes, como os EUA, expressaram preocupação com a ausência de uma estratégia de longo prazo, tal como fizeram as principais nações árabes.

No entanto, por enquanto, os militares não desistem de perseguir os objetivos para o território – independentemente dos danos causados.

— Para que Gaza seja desmilitarizada, só há uma força que pode cuidar dessa desmilitarização, e essa força são as Forças de Defesa de Israel — disse Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro do país, em 5 de dezembro. — Eu não estou pronto para fechar os meus olhos e aceitar qualquer outro acordo.