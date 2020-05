Número de casos de coronavírus no mundo chega a 3 milhões

O número de casos confirmados de coronavírus no mundo chegou a 3 milhões nesta segunda-feira (27), segundo o monitoramento em tempo real da universidade norte-americana Johns Hopkins. A marca foi atingida apenas doze dias depois de o número de casos chegar a 2 milhões, em 15 de abril.

Ao todo, até o momento, 208.131 pessoas morreram.

Os Estados Unidos continuam sendo o epicentro da doença, com 972.969 infectados e mais de 55 mil mortos. Em sequência, em número de infectados, vem a Espanha, com 229.422 casos e 23 mil mortos. A Itália é o terceiro país mais afetado pela doença, com quase 200 mil confirmados e mais de 26 mil mortes.

O Brasil tem 61.888 infecções confirmadas e 4.205 óbitos, segundo dados do Ministério da Saúde deste domingo, 26.

Por aqui, o estado de São Paulo é o mais afetado pela doença, com a maior parte dos casos na Grande São Paulo. O estado superou os 20,7 mil casos confirmados neste domingo, o que representa 32,4% do total de pessoas infectadas pela doença no país. O número de mortes no estado chega a 1.700.