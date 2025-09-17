Israel anuncia rota temporária para acelerar retirada de moradores da Cidade de Gaza

Israel anunciou a abertura de uma nova rota de passagem temporária para permitir a fuga de civis palestinos da Cidade de Gaza nesta quarta-feira, um dia após o início da esperada grande ofensiva por terra para eliminar o grupo terrorista Hamas.

O porta-voz em língua árabe das Forças Armadas israelenses, Avichay Adraee, afirmou que foi aberta "uma rota de passagem temporária na estrada Salah al-Din", que atravessa o centro da Faixa de Gaza de norte a sul. O corredor permanecerá aberto por apenas por 48 horas, a partir do meio-dia (6h00 em Brasília) de quinta-feira.

Até agora, o Exército havia incentivado os moradores a abandonar a Cidade de Gaza por uma estrada costeira em direção ao que chama de zona humanitária, mais ao sul, que inclui partes da localidade de al-Mawasi. O Exército israelense estima que mais de 350 mil pessoas fugiram para o sul.

Veículos blindados israelenses cercaram o principal centro urbano palestino ao longo do dia de ontem, com o início da operação terrestre. Em um comunicado, as Forças Armadas de Israel informaram que mais de 150 alvos foram atacados apenas no primeiro dia. A Defesa Civil de Gaza, ligada ao Hamas, diz que 12 pessoas morreram nesta quarta-feira, com a continuidade dos ataques.

A ONU estima que a Cidade de Gaza era o lar de quase 1 milhão de pessoas no final de agosto. A nova ofensiva, porém, provocou mais um êxodo palestino nos últimos dias — embora muitas pessoas tenham dito que não pretendem sair da cidade, por considerar que não existe lugar seguro no enclave.