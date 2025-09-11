Conselho de Segurança da ONU condena ataques israelenses em Doha em raro pronunciamento

Em um exercício sem precedentes de unanimidade, o Conselho de Segurança da ONU emitiu nesta quinta-feira uma declaração conjunta condenando os ataques israelenses de terça-feira em Doha, horas antes de realizar uma sessão de emergência para a qual foi convidado o primeiro-ministro do Catar, Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani.

O texto, que também foi endossado pelos Estados Unidos, não menciona Israel pelo nome, mas destaca seu "apoio à soberania e à integridade territorial do Catar, de acordo com os princípios da carta da ONU".

Além disso, enfatiza que Doha "é o território de um mediador importante", referindo-se às únicas negociações abertas, embora indiretas, entre Israel e o grupo palestino Hamas.

O ataque israelense, que matou cinco palestinos e um agente de segurança catariano, tinha como alvo uma reunião da liderança do Hamas, mas o movimento palestino afirmou posteriormente que entre as vítimas não havia líderes das negociações com Israel.

Para o Conselho de Segurança, "acabar com a guerra e o sofrimento em Gaza deve continuar sendo a prioridade", motivo pelo qual é importante apoiar os esforços diplomáticos de "Catar, Egito e Estados Unidos".