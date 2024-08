Navio que vinha do Brasil com suspeita de mpox é colocado em quarentena na Argentina

A Argentina colocou um navio de carga em quarentena no Rio Paraná em razão de um caso suspeito de mpox. A embarcação partiu de Santos e tem bandeira da Libéria, segundo informou a Casa Rosada nesta terça-feira. O navio partiu de Santo para pegar carga de soja, de acordo com o Ministério da Saúde argentino e o órgão Liga Naval Argentina.

A embarcação, perto do porto de grãos de Rosário, alertou as autoridades que “um de seus tripulantes de nacionalidade indiana apresentou lesões cutâneas semelhantes a cistos predominantemente no peito e no rosto”, disse o ministério argentino em um comunicado, acrescentando que a pessoa havia sido isolada do resto da tripulação.

Autoridades de saúde pública pelo mundo seguem apreensivas com a nova variante da doença, que indica espalhar a doença mais rapidamente - a África tem registrado um aumento acentuado de casos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou na semana passada a mpox uma emergência global de saúde pública pela segunda vez em dois anos. Treze países relataram casos de mpox causados ​​por outras cepas nas Américas neste ano, segundo dados da OMS da semana passada.

A Argentina registrou oito casos anteriormente, embora nenhum tenha sido da nova cepa

Protocolo de emergência ativado

O ministério da Saúde da Argentina disse que o protocolo de emergência foi e ativado e o navio, que tinha como destino San Lorenzo, teve que ancorar no rio. Apenas a equipe médica poderá embarcar. Toda a tripulação será obrigada a ficar em quarentena aguardando os resultados dos testes.

A mpox é uma infecção viral que causa lesões cheias de pus e sintomas semelhantes aos da gripe. Geralmente é leve, mas pode matar. A nova cepa do clado 1b causou preocupação porque parece se espalhar mais facilmente.