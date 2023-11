Montadoras chinesas diminuem preços para cumprir metas de vendas anuais na China

Em uma corrida contra o tempo para atingir suas ambiciosas metas de vendas anuais no mercado chinês, fabricantes de automóveis chineses de renome, como BYD, Great Wall Motors, Leapmotor Technology e Geely Holding Group, estão adotando estratégias agressivas de redução de preços e incentivos.

A Leapmotor está reduzindo os preços de todos os seus veículos em até 10.000 yuans (US$1.367) para clientes que realizarem depósitos entre 1º e 30 de novembro. Além disso, estão oferecendo acessórios opcionais no valor de 5.000 yuans (US$684) em modelos selecionados.

A BYD está implementando descontos substanciais, variando de 7.000 a 20.000 yuans (US$960 a US$2.742), em alguns de seus carros mais populares, em troca de uma dedução de 2.000 yuans (US$274) no depósito feito neste mês. Adicionalmente, eles estão oferecendo empréstimos sem juros pelos próximos dois anos e subsídios de até 8.000 yuans para compras com troca, juntamente com outros benefícios.

A Great Wall Motor está disponibilizando um desconto significativo de 30.000 yuans (US$4.114) em sua série Ora Lightning Cat por tempo limitado. Enquanto isso, a Lynk & Co, que faz parte do Grupo Geely Holding, reduziu o preço de seu modelo 08 em 6.000 yuans para clientes que confirmarem seus pedidos neste mês e realizarem a coleta de seus veículos até 31 de dezembro.

Com a expectativa de um aumento na demanda neste mês, à medida que as concessionárias de automóveis se esforçam para alcançar suas metas anuais, o jornal The Paper relatou que as vendas de automóveis devem crescer 10% mês a mês, atingindo aproximadamente 2,1 milhões de unidades.

Tanto a BYD quanto a Leapmotor registraram recordes de vendas no mês passado. As vendas da BYD aumentaram impressionantes 38,5% em relação ao ano anterior, atingindo a marca de 301.800 unidades, enquanto as remessas da Leapmotor mais que dobraram, atingindo 18.200 automóveis.

No início deste ano, uma guerra de preços entre os fabricantes de veículos chineses foi desencadeada após a startup de carros elétricos dos EUA, a Tesla, reduzir seus preços para impulsionar as vendas. Em julho, várias montadoras assinaram uma carta de compromisso, prometendo não perturbar a ordem do mercado com práticas de preços injustas.