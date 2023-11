Comércio exterior da China apresenta tendência de melhora

O comércio exterior da China tem mostrado resiliência. Os dados da Administração Geral das Alfândegas divulgados na última terça-feira, 7, mostram que as taxas de crescimento nos primeiros 10 meses acumulados do comércio de importação e exportação chinês do mês de outubro se tornaram positivas.

As taxas de crescimento acumuladas dos primeiros oito meses e os três primeiros trimestres que passaram por um declínio de 0,1% e 0,2% em comparação com os mesmos períodos do ano passado, para um crescimento de 0,03%. O crescimento mensal de outubro deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado foi de 0,9%.

Segundo os dados mais recentes, alguns fatores apoiaram a recuperação do comércio exterior. Em primeiro lugar, a operação econômica da China continuou a se recuperar e a promover a expansão da demanda de importação. Nos primeiros 10 meses deste ano, a importação em valores do comércio exterior da China somou um total de RMB 14,77 trilhões. A taxa de declínio diminuiu para 0,5%, o que é impulsionado por importação de alguns produtos agrícolas importados e bens de consumo. A taxa de crescimento das importações em outubro passou de negativa para positiva, um crescimento de 7,3 pontos percentuais em comparação com setembro deste ano e 6,4% em relação ao mesmo período do ano passado.

Em segundo lugar, nos primeiros 10 meses, a escala combinada de importação e exportação das três províncias nordestinas da China ultrapassou RMB 1 trilhão pela primeira vez no mesmo período da história, com uma taxa de crescimento maior do que a média da China

Do ponto de vista do potencial de mercado, a China continuou a expandir a escala do comércio exterior com os mercados emergentes, e a abertura do mercado internacional com estreita cooperação regional e comércio diversificado continua a ser otimizado.

Nos primeiros 10 meses, as importações e exportações da China com os países que aderiram a iniciativa de Cinturão e Rota foram de RMB 15,96 trilhões, um aumento de 3,2% em relação ao ano anterior, representando 46,5% do comércio exterior da China. Entre eles, a importação e a exportação para a ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático), os países da Europa Central e Oriental e os cinco países da Ásia Central aumentaram 0,9%, 2,7% e 34,8%, respectivamente, compensando efetivamente o impacto da falta de demanda do mercado tradicional.