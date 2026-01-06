Moeda iraniana registra novo mínimo histórico em meio a protestos

O rial iraniano registrou nesta terça-feira, 6, um novo mínimo histórico em meio aos protestos que sacodem dezenas de cidades do país e que eclodiram há dez dias, precisamente devido à deterioração da situação econômica e às flutuações da taxa de câmbio.

A moeda do Irã chegou a ser trocada hoje a 1.470.000 riais por dólar no mercado livre, segundo preços confirmados pela Agência EFE em casas de câmbio de Teerã, o que representa seu valor histórico mais baixo.

Em comparação com um mês atrás, quando o dólar era cotado a 1.222.000 riais, a moeda iraniana registra uma queda de 20,29%, enquanto em relação ao ano passado o descenso supera 81%.

Este colapso ocorre apesar das medidas governamentais para estabilizar a moeda, incluindo a mudança na presidência do Banco Central do país.

Em 31 de dezembro, o presidente Masoud Pezeshkian nomeou seu ex-ministro da Economia e Finanças, Abdolnaser Hemmati, para chefiar a instituição, com a missão principal de controlar a inflação e a taxa de câmbio, além de gerir os desequilíbrios bancários.

Além disso, o governo iraniano propôs depositar 10 milhões de riais (pouco mais de R$ 35) mensais a cada cidadão como auxílio, com o qual poderão adquirir produtos essenciais em supermercados específicos.

Apesar dessas medidas, a porta-voz do governo, Fatemeh Mohajerani, antecipou na segunda-feira que os preços dos produtos básicos aumentarão entre 20% e 30% nas próximas semanas.

Esta constante e acelerada depreciação da moeda, somada à alta inflação e ao encarecimento dos produtos, foi o estopim dos protestos que começaram em 28 de dezembro, protagonizados inicialmente por comerciantes de diversos setores de Teerã, que fecharam seus negócios diante da instabilidade econômica.

No entanto, as manifestações cresceram rapidamente e se estenderam a cerca de 80 cidades em dez dias, assumindo também um tom político com palavras de ordem contra a República Islâmica.

O Irã registrou em dezembro uma inflação de 52% em comparação com o mesmo período de 2024, enquanto a inflação anual superou 42%, segundo dados do Centro de Estatísticas do país, em um contexto marcado pela política de "pressão máxima" dos Estados Unidos e pela restauração das sanções da ONU no final de setembro do ano passado devido ao programa nuclear de Teerã.

*Com informações da EFE