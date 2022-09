Moeda com rosto de Rei Charles III é apresentada pela primeira vez

O retrato do rei Charles III no qual será baseada a efígie das futuras moedas foi revelado nesta sexta-feira pela casa da moeda britânica, Royal Mint.

O retrato irá aparecer em duas moedas de uma série especial que irá lembrar a vida da rainha Elizabeth II: uma de 5 libras e outra 50 centavos. Elas entrarão em circulação nos próximos meses, segundo a Royal Mint.

O retrato oficial que irá adornar as futuras moedas com a efígie de Charles III, obra do escultor Martin Jennings, foi feito a partir de uma fotografia e aprovado pelo monarca. "É o menor trabalho que já vi", comentou, declarando-se comovido "com o fato de que tanta gente irá vê-la e tê-la".

"Segundo a tradição, o rosto do rei é voltado para a esquerda, na direção contrária à da rainha Elizabeth II" na efígie das moedas que circulam atualmente, explicou a Royal Mint. As peças com a efígie do rei terão uma inscrição em latim que, traduzida, seria: "Rei Charles III, pela Graça de Deus, Defensor da Fé".

A outra cara da moeda comemorativa de 5 libras terá dois novos retratos da rainha Elizabeth II, desenhados pelo artista John Bergdahl em colaboração com a Royal Mint.

"Todas as moedas britânicas com a efígie de Elizabeth II continuarão sendo legais e em circulação. Historicamente, é comum que haja moedas com a imagem de diferentes monarcas em circulação ao mesmo tempo", indicou a Royal Mint, que "cunha os retratos da família real nas moedas há mais de 1.100 anos".

O órgão especificou que existem atualmente 27 bilhões de moedas no Reino Unido com a efígie de Elizabeth II, e que as mesmas serão substituídas progressivamente à medida que forem se deteriorando.

