Mineradoras globais reforçam confiança na demanda de minério de ferro da China

As grandes mineradoras de minério de ferro continuam confiantes na demanda de longo prazo da China por esse insumo essencial para a produção de aço, apesar de desafios pontuais. Durante a 7ª Exposição Internacional de Importação da China (CIIE), que começou na terça-feira, 5, em Xangai, executivos do setor reforçaram seu otimismo sobre o mercado chinês.

Perspectivas positivas de BHP, Rio Tinto e Vale

Rag Udd, diretor comercial do Grupo BHP, destacou que as políticas de estímulo recentes indicam um cenário de crescimento econômico estável na China, impulsionando a demanda por recursos. Já Bold Baatar, diretor comercial da Rio Tinto, ressaltou a resiliência econômica chinesa e os fundamentos sólidos que sustentam a demanda elevada por aço no país.

A Vale China, representada por Xie Xue, enfatizou que a taxa de urbanização da China deve crescer dos atuais 66% para 80% ou até mais, sustentando a demanda de longo prazo por habitação. Segundo ele, isso, aliado ao crescimento industrial, deve manter a demanda por minério de ferro em alta no país.

Parcerias estratégicas e compromisso com a descarbonização

As mineradoras estão ampliando suas parcerias com clientes chineses, indo além do simples fornecimento de matérias-primas. A Rio Tinto, por exemplo, destacou o progresso do projeto Simandou, na Guiné, com o apoio da Baowu e da Chalco, gigantes chinesas dos setores de aço e alumínio. Segundo Baatar, esses parceiros não só investiram no projeto, mas também trouxeram fornecedores e empreiteiros de alto nível.

Além disso, a China se tornou o maior mercado da BHP, que recentemente criou um centro de compras no país para adquirir equipamentos de mineração. Já a Fortescue Metals, representada pelo CEO Dino Otranto, destacou a colaboração com a Baowu em tecnologias de fundição de baixo carbono, alinhada às metas de descarbonização da empresa.

Compromisso ambiental das mineradoras

Iniciativas de baixo carbono estão sendo desenvolvidas entre empresas como BHP, Rio Tinto, Vale e seus parceiros chineses, refletindo um compromisso mútuo com objetivos ambientais e a transição para uma mineração mais sustentável. Esse avanço reforça o papel da China como um parceiro estratégico na evolução da mineração global.