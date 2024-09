Milei viaja aos EUA para participar na Assembleia Geral da ONU pela 1ª vez

O presidente da Argentina, Javier Milei, viajou neste sábado, 21, para Nova York, onde participará pela primeira vez na Assembleia Geral das Nações Unidas, segundo confirmaram fontes oficiais à Agencia EFE.

Milei chegará a Nova York nesta noite e sua primeira atividade será uma reunião com jornalistas do jornal "The New York Times" no domingo, de acordo com a agenda publicada pelo governo argentino.

Na segunda-feira, Milei falará aos investidores na Bolsa de Valores de Nova York, onde também participará da tradicional cerimônia de toque do sino que sinaliza o início do pregão.

No mesmo dia, o economista libertário se reunirá com o empresário Elon Musk, CEO da Tesla e proprietário da rede social X, com quem já se encontrou duas vezes e mantém um bom relacionamento.

Milei encerrará sua agenda na segunda-feira, com uma reunião com representantes do Conselho de Relações Exteriores dos EUA, em um evento no qual também fará um breve discurso.

A apresentação do presidente argentino na 79ª Assembleia Geral da ONU está marcada para terça-feira, às 15h30, horário de Nova York (16h30 em Brasília).

No âmbito de sua participação na ONU, Milei também terá uma reunião bilateral com o presidente do Equador, Daniel Noboa, e uma reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Milei partirá na noite de terça-feira e chegará à Argentina às 7h de quarta-feira.

De acordo com a imprensa local, a comitiva de Milei inclui o ministro da Economia, Luis Caputo; a ministra da Segurança, Patricia Bullrich; a secretária-geral da Presidência, Karina Milei; e a ministra das Relações Exteriores, Diana Mondino.