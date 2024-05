Milei se reúne com Zuckerberg para tentar transformar Argentina em polo de IA

O presidente da Argentina, Javier Milei, se encontrou com Mark Zuckerberg, CEO da Meta, durante uma viagem a San Francisco, na quinta, 30.

Na conversa, Milei apresentou a Argentina como uma possível novo polo de avanço da inteligência artificial. O pais tem menos regulações que Estados Unidos e Europa, fuso horário próximo ao dos EUA e mão de obra qualificada, apontou o presidente, segundo o Clarín.

Na conversa, ainda segundo o jornal, foram discutidas formas de fortalecer o ecossistema de desenvolvimento de IA e de realidade aumentada na Argentina e em formas de ampliar as funções do chatbot do governo argentino no WhatsApp, chamado Tina.

"Milei e sua equipe manifestaram entusiasmo pelas futuras oportunidades de cooperação com a Meta, o que pode trazer importantes ganhos econômicos e tecnológicos ao pais", disse o governo argentino, em nota.

O argentino fez nesta semana um giro pelo Vale do Silício e também se encontrou com Sundar Pichai, da Alphabet/Google, e Sam Altman, da OpenAi.

Milei vem prometendo medidas para facilitar investimentos estrangeiros no país e aumentar a segurança jurídica. As mudanças estão no pacote chamado de Lei de Bases, em debate no Congresso.