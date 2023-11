Milei conversa com Trump, que o parabeniza pela eleição e diz que irá a Buenos Aires

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, conversou com o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump ocasião em que o americano o parabenizou pela vitória no segundo turno de domingo e antecipou que viajará a Buenos Aires para realizar uma reunião segundo comunicado do gabinete do argentino.

Na noite desta quarta-feira, Milei recebeu um telefonema de Trump que expressou os seus parabéns e referiu que "a vitória por ampla margem nas eleições teve um grande impacto a nível mundial", segundo a publicação.

Enquanto isso, o jornal Ámbito confirmou que Milei embarcará nesta sexta-feira em viagem aos Estados Unidos para visitar as cidades de Miami e Nova York, segundo fontes do partido La Libertad Avanza.