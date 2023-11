Milei adia primeira viagem ao exterior em meio a dificuldades na formação de governo

A primeira viagem de Javier Milei ao exterior após ser eleito presidente da Argentina teve de ser adiada devido às dificuldades que o ultraliberal tem enfrentado na formação de seu governo. Os planos de ir a Nova York nesta sexta-feira mudaram depois do seu favorito para ocupar a presidência do Banco Central, Emilio Ocampo, renunciar ao cargo para o qual já havia sido confirmado pelo próprio líder do A Liberdade Avança.

De acordo com o La Nación, a primeira baixa na equipe econômica do presidente eleito se deu pelo possível anúncio de Luís Caputo como ministro da Economia. O jornal aponta como motivo as divergências entre ele e Ocampo sobre o plano de dolarização proposto por Milei — ao qual Caputo se opõe —, em um contexto em que a principal premissa do partido é evitar atritos entre o Ministério da Economia e o Banco Central.

Ocampo foi "nomeado" por Milei, ainda em campanha eleitoral, em setembro, e seria responsável por fechar a instituição financeira e ajudar nas negociações com o Fundo Monetário Internacional, que tem um programa de US$ 44 bilhões com o país.

Inicialmente, Milei viajaria para os Estados Unidos para visitar o túmulo do rabino Menachem Mendel Schneerson, conhecido como "Lubavitch Rebe", considerado um dos líderes judeus mais influentes do século XX. A visita, disse Milei, seria por "questões religiosas" e havia sido programada antes mesmo das eleições.