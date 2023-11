Milei confirma Luis Caputo como novo ministro da economia da Argentina

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, confirmou nesta quarta-feira, 29, que o economista Luis Caputo será o seu ministro da Economia. O ultraliberal fez a revelação do nome em entrevista para rádio La Red, logo após voltar de uma viagem aos Estados Unidos. "O ministro da Economia é Luis Caputo", afirmou.

O novo titular da pasta terá a missão de enfrentar uma severa crise econômica, com inflação de três dígitos e 40% da população na pobreza. Caputo já foi ministro das Finanças e presidente do Banco Central durante o governo do ex-presidente Mauricio Macri.

“É fundamental resolver este problema com muita perícia porque se cometermos um erro acabamos na hiperinflação”, disse. Questionado se dará autonomia para a gestão do próximo ministro da economia, Milei disse que o equilibro fiscal é inegociável.

Caputo viajou para os Estados Unidos com Milei, e segue em solo americano para reuniões com autoridades Washington, como o Fundo Monetário Internacional (FMI). O presidente eleito disse que o governo americano "compreende perfeitamente a problemática da Argentina", e a questão dos passivos remunerados do Banco Central da República Argentina (BCRA), com as Letras de Liquidez (Leliq), que Milei diz que pretende resolver logo em sua administração.

Logo após o segundo turno, o nome mais cotado pela mídia argentina para o posto era de Federico Sturzenegger, também ex-presidente do BC argentino durante o governo Macri, mas ele perdeu força nas últimas semanas.

Mais informações em breve.