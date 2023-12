México promete aos EUA maior contenção de migrantes

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciou, nesta sexta-feira, 22, que acordou com Washington aumentar a contenção dos migrantes que atravessam seu território para chegar aos Estados Unidos.

López Obrador também indicou que a delegação de alto nível dos Estados Unidos anunciada pelo presidente Joe Biden viajará na próxima quarta-feira para uma reunião bilateral sobre a "situação extraordinária" da migração entre México e Estados Unidos.

"Vamos reforçar tudo o que pudermos para ajudar a manter o fluxo (de migrantes), mas de forma ordenada", disse o presidente em uma coletiva de imprensa.

Ao ser questionado diretamente, López Obrador afirmou que "basicamente" se trata de reforçar as medidas de contenção de migrantes no sul do país.

"O acordo é que continuemos trabalhando juntos, e já temos uma proposta para reforçar nossos planos, do que temos feito até agora", disse.

López Obrador teve uma conversa telefônica na quinta-feira com seu homólogo norte-americano, Joe Biden, para discutir a crise migratória. Após a conversa, Washington anunciou que uma delegação de alto nível do governo dos Estados Unidos visitará o México.

O presidente mexicano confirmou que o encontro será em 27 de dezembro no Palácio Nacional com o secretário de Estado, Antony Blinken, o secretário de Segurança Nacional, Alejandro Mayorkas, e a assessora de Segurança Nacional da Casa Branca, Liz Sherwood Randall.

López Obrador reconheceu que há um aumento no número de migrantes que tentam chegar aos Estados Unidos, principalmente procedentes da Venezuela, mas também haitianos, cubanos e equatorianos.

A crise migratória expôs o governo de Biden a fortes críticas de seus opositores republicanos. Nas últimas semanas, a Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos registrou cerca de 10.000 travessias por dia, um ritmo mais intenso do que nos meses anteriores.

Mais de 2,4 milhões de migrantes foram interceptados por via terrestre entre outubro de 2022 e setembro de 2023, um fluxo também superior em comparação aos anos anteriores.

Desde a última terça-feira, as vias férreas nas pontes Eagle Pass e El Paso, no Texas, estão fechadas devido a um "ressurgimento" de entradas ilegais de migrantes em trens de carga.