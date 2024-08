México deve deixar conversa conjunta com Brasil e Colombia sobre eleições na Venezuela

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, deixará de participar das conversas com Brasil e México para falar sobre a situação política da Venezuela após as eleições de 28 de julho. A informação foi dada pelo líder do executivo mexicano durante uma coletiva de imprensa feita na terça-feira, 13, no Palácio Nacional, sede do governo.

Durante sua declaração, Obrador isse que é preciso esperar a resposta do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela, órgão máximo do Judiciário do país, sobre o resultado da eleição.

O atual presidente está no poder desde 2018 e deixa o cargo em 1º de outubro, data em que Claudia Sheinbaum assume o cargo.

Na última segunda-feira, 12, Sheinbaum não se comprometeu a continuar o diálogo sobre a crise na Venezuela.