Mega navio desencalha nos EUA depois de 1 mês preso na lama

A Guarda Costeira dos Estados Unidos vinha tentado desencalhar o Ever Forward há semanas, com a ajuda de rebocadores e embarcações de dragagem, enquanto o enorme navio e os esforços para liberá-lo do lamaçal se transformavam em um espetáculo para os turistas que observavam a cena do litoral.

O navio-cargueiro, que tem aproximadamente 335 metros de comprimento e capacidade para transportar quase 12.000 contêineres, é um dos muitos que cruzam todos os dias as águas movimentadas de Chesapeake.

A baía é um estuário gigantesco, o maior do país, e suas margens abrigam tanto a cidade de Baltimore como o porto da Virgínia, dois dos três portos mais importantes da costa leste de Estados Unidos.

O incidente envolvendo o Ever Forward em Chesapeake lembra um episódio similar com outro cargueiro de nome parecido, o Ever Given, que ficou preso em um banco de areia no Canal de Suez, no Egito, em março de 2021, bloqueando o trânsito por essa via, uma das mais importantes do mundo, durante quase uma semana.