Manifestantes conseguem atrasar início de congresso de partido ultradireitista alemão

Milhares de manifestantes conseguiram atrasar neste sábado o início do congresso do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), segundo colocado nas pesquisas sobre as eleições de 23 de fevereiro, na cidade de Riesa, no leste do país, onde houve incidentes com a polícia.

Os protestos começaram nas primeiras horas da manhã e seus participantes conseguiram fechar temporariamente a estrada B169 na altura de Riesa, segundo informações fornecidas pela polícia nas redes sociais, enquanto que, em algumas partes da cidade, grupos de manifestantes tentaram passar pelos cordões policiais.

Os organizadores do protesto, uma aliança contra a direita conhecida como Widersetzten, alegaram em sua conta no X que conseguiram "bloquear quase todos os acessos ao congresso do AfD".

Além disso, afirmaram que a polícia havia usado violência para bloquear uma manifestação autorizada, com cerca de 4.000 participantes, segundo os organizadores, usando canhões de água e spray de pimenta.

Alguns dos grupos envolvidos nos protestos foram "atacados com spray de pimenta, socos e chutes" pela polícia, segundo denunciaram, enquanto vários vídeos postados nas redes sociais mostram empurrões entre policiais e manifestantes.

Por conta do tumulto, o início do congresso do partido de extrema-direita foi adiado em pelo menos 45 minutos devido às dificuldades dos delegados em chegar ao salão do evento.

Um porta-voz do AfD, Bernd Baumann, descreveu os manifestantes como "extremistas" em declarações à rede de televisão “Phoenix” e disse que era uma "catástrofe" que tenham conseguido atrasar o início do congresso, onde espera-se que seja ratificada a candidatura à chancelaria da co-líder Alice Weidel e seja aprovado o seu programa eleitoral.

O deputado regional Robert Lambrou disse ao mesmo canal que conseguiu entrar no local depois de caminhar por duas horas, mas que alguns de seus colegas sofreram ataques em seus veículos pelos "antifas".

No congresso, marcado para sábado e domingo, estarão presentes 600 delegados do partido, que nas sondagens ronda os 20% de intenções de voto, atrás do bloco conservador CDU-CSU (30%) e à frente dos sociais-democratas do chanceler Olaf Scholz (15%).

A polícia espera que até 10.000 manifestantes de toda a Alemanha participem dos protestos de hoje em cerca de 200 ônibus.

Exatamente um ano atrás, a Alemanha viveu uma mobilização massiva contra o AfD, com protestos envolvendo quase um milhão de pessoas simultaneamente em todo o país, após o envolvimento de membros do partido em um encontro de extremistas de direita que discutiu planos para expulsar imigrantes e estrangeiros da Alemanha.