Mais de 70% de população da China já está imunizada contra covid

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia

O governo da China anunciou nesta quinta-feira (16) que o país já vacinou de maneira completa mais de um bilhão de pessoas contra a covid-19, o que representa mais de 70% de sua população.

O país de maior população do planeta (1,4 bilhão de habitantes), onde o coronavírus surgiu no fim de 2019, distribuiu 2,16 bilhões de vacinas, informou um funcionário do ministério da Saúde.

Como a política internacional impacta os investimentos? Aprenda a investir com a EXAME Academy

A China, primeiro país afetado pela pandemia, também foi o primeiro a sair da crise na primavera (hemisfério norte, outono no Brasil) de 2020, após a adoção de medidas radicais, especialmente testes em larga escala e o fechamento quase total de suas fronteiras.

O país ainda registra focos esporádicos limitados, como nos últimos dias na província de Fujian (leste), com quase 50 casos por dia.

O balanço oficial de mortes por covid-19 na China é de 4.636 pessoas.

O país iniciou a vacinação no fim do ano passado, principalmente com duas vacinas aplicadas em duas doses e desenvolvidas pelos laboratórios Sinovac e Sinopharm.

A taxa de eficácia dos fármacos, no entanto, provoca perguntas, especialmente ante as variantes mais resistentes como a delta.