Maduro exige retirada de sanções para que eleições ocorram no país

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou hoje que deseja que todas as sanções americanas contra seu país sejam suspensas antes de realizar mais negociações com a oposição para eleições. Em um discurso, o líder venezuelano afirmou que irá falar com diversos setores para poder realizar um pleito livre e justo. "Queremos uma eleição livre de sanções e de medidas coercitivas unilaterais, que as tirem todas", afirmou Maduro.

O presidente afirmou que a única maneira de realizar o pleito de acordo com o que a constituição nacional determina é que seja livre de sanções.

O governo da Venezuela e sua oposição concordaram no último sábado em criar um fundo administrado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para financiar programas de saúde, alimentação e educação, enquanto o governo do presidente Joe Biden afrouxou algumas sanções de petróleo sob o país em um esforço para aumentar as negociações recém-reiniciadas entre os lados ao permitir que a petroleira Chevron retomasse a exploração do petróleo venezuelano.

O acordo assinado na Cidade do México por representantes do presidente Nicolás Maduro e da oposição, incluindo o grupo apoiado pelos Estados Unidos e liderado por Juan Guaidó, marcou a retomada de negociações há muito paralisadas.

