Lula felicita Starmer por vitória no Reino Unido e se oferece para estreitar relações

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva felicitou nesta sexta-feira, 5, o novo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, pela sua esmagadora vitória nas eleições de ontem e manifestou seu desejo de fortalecer as relações diplomáticas entre os dois países.

"Desejo um ótimo mandato. Conte com o Brasil para o fortalecimento dos laços diplomáticos entre nossos países, o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da democracia", escreveu o presidente brasileiro nas redes sociais.

Lula e Starmer se encontraram durante a cúpula do clima das Nações Unidas realizada em Dubai em dezembro do ano passado, ocasião na qual o líder trabalhista britânico destacou a liderança do brasileiro na agenda climática.

“A forte liderança do presidente Lula nas questões climáticas é um exemplo a ser seguido por todos”, escreveu o britânico.

Reino Unido e Brasil são membros do G20, razão pela qual se espera a presença de Starmer na cúpula do grupo das maiores economias do mundo que acontecerá em novembro no Rio de Janeiro.