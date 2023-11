Lula encontra Emir do Catar para tratar de guerra de Israel e Hamas e estreitar relações

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já está em Doha, no Catar, onde terá reuniões bilaterais e participará de encontros estratégicos. Nesta quinta-feira, 30, Lula deve participar do Fórum Econômico Catar-Brasil e de um encontro com o Emir Tamim bin Hamad al-Thani. Enquanto isso, a comitiva do Governo Federal segue para os Emirádos Árabes Unidos, sede da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 28), para participar da Cúpula.

Antes de embarcar para o Catar, Lula disse em entrevista coletiva que retirar todos os brasileiros e familiares que quiserem sair da região do conflito da Faixa de Gaza está entre as prioridades. Ele afirmou, inclusive, que, tendo oportunidade, falará sobre o tema com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. "Se ele estiver na COP, eu posso conversar com ele [primeiro-ministro de Israel], eu já conversei com ele duas vezes. Nós ainda temos brasileiros lá em Israel, e eu quero ver se eu consigo trazer todo e qualquer brasileiro que queira voltar para o Brasil", afirmou.

Na quarta, o presidente cumpriu agenda em Riade, capital da Arábia Saudita. Lá ele participou do seminário Embraer e de um evento com empresários sauditas visando fortalecer as relações comerciais e atrair investimentos.