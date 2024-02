Líder da máfia japonesa é acusado de contrabandear materiais nucleares

Os promotores federais em Nova York acusaram na última quarta-feira, 21, um líder da Yakuza, a máfia japonesa, de tentar traficar materiais nucleares de Mianmar para outros países.

Os promotores disseram que o gângster acusado, Takeshi Ebisawa, de 60 anos, "e seus comparsas apresentaram amostras de materiais nucleares na Tailândia" para um agente disfarçado da Administração de Repressão às Drogas dos EUA.

"Um laboratório forense nuclear dos EUA posteriormente analisou as amostras e confirmou que as amostras continham urânio e plutônio de qualidade de armas", disse o Escritório do Procurador dos EUA em Manhattan.

O departamento de justiça norte-americano alega que o membro de alto escalão foi a principal figura em um plano para trazer armas americanas para milícias étnicas em Mianmar em troca de heroína e metanfetamina. Ebisawa é acusado de importação de narcóticos, lavagem de dinheiro e conspiração para adquirir mísseis. Se condenado, pode enfrentar prisão perpétua.

O Procurador dos EUA, Damian Williams, disse ser "impossível exagerar a seriedade da conduta alegada na acusação de hoje." Williams disse que Ebisawa "traficou descaradamente" o material nuclear enquanto acreditava que seria usado para desenvolver um programa de armas nucleares.

Ebisawa, 60 anos, e seu co-réu no caso, Somphop Singhasiri, de 61 anos, foram anteriormente acusados em abril de 2022 de tráfico internacional de narcóticos e delitos relacionados a armas, observou o escritório de Williams.

Ambos os réus estão programados para serem acusados das novas acusações em um tribunal federal de Manhattan nesta quinta-feira, 22.