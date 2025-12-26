Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Kiev é alvo de forte ataque aéreo russo, dizem autoridades da Ucrânia

Defesas antiaéreas foram acionadas e autoridades militares alertaram para o lançamento de mísseis

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 21h33.

Última atualização em 26 de dezembro de 2025 às 21h41.

Tudo sobreUcrânia
Saiba mais

Kiev, capital da Ucrânia, foi alvo de um ataque aéreo em larga escala por parte da Rússia nesta sexta-feira, 26 (madrugada de sábado, 27, em território ucraniano). As defesas antiaéreas foram acionadas e autoridades militares alertaram para o lançamento iminente de mísseis.

De acordo com relatos de testemunhas ouvidas pela agência Reuters, os sistemas de defesa da cidade estavam operando durante o ataque.

Um canal oficial das Forças Armadas ucranianas, na plataforma Telegram, informou que o ataque envolveu o uso combinado de mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos.

Pressão sobre Zelensky

Mais cedo, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter capturado uma nova aldeia na região sudeste de Zaporizhzhia, enquanto os militares ucranianos disseram que, apesar de alguns equívocos no combate, estavam defendendo uma cidade maior na área.

As forças russas controlam cerca de 19% do território ucraniano no leste e no sul e estão empenhadas em um avanço lento para o oeste, anunciando a captura de novas aldeias várias vezes por semana.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia, em comunicado no Telegram, afirmou ter tomado a vila de Kosivtseve, ao norte da cidade de Huliaipole, que vem sofrendo forte pressão russa nas últimas semanas, segundo informações da Reuters.

A pasta também afirmou que as tropas russas conquistaram mais de 23 km² de território, fornecendo ao grupo "uma base para futuras ações ofensivas".

Acompanhe tudo sobre:RússiaUcrâniaGuerra na SíriaGuerras

Mais de Mundo

Entrada nos EUA: governo Trump vai coletar dados biométricos de estrangeiros

Após ataque de Trump contra terroristas, Nigéria diz estar disposta a novas medidas de segurança

Homem fere 3 mulheres em ataque com faca na linha 3 do metrô de Paris

Escândalo de apostas leva a prisões de jogadores e juizes na Turquia

Mais na Exame

Economia

STF prorroga prazo para aprovar lucros e dividendos isentos de IR até 31 de janeiro de 2026

EXAME Agro

Canadá reabre mercado para frango do Brasil após gripe aviária

Pop

Noah Schnapp explica cena comovente de Will em 'Stranger Things': 'Foi perfeita'

Ciência

Gato selvagem considerado extinto é visto pela 1ª vez em 30 anos; veja vídeo