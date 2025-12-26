Kiev é alvo de forte ataque aéreo russo, dizem autoridades da Ucrânia

Kiev, capital da Ucrânia, foi alvo de um ataque aéreo em larga escala por parte da Rússia nesta sexta-feira, 26 (madrugada de sábado, 27, em território ucraniano). As defesas antiaéreas foram acionadas e autoridades militares alertaram para o lançamento iminente de mísseis.

De acordo com relatos de testemunhas ouvidas pela agência Reuters, os sistemas de defesa da cidade estavam operando durante o ataque.

Um canal oficial das Forças Armadas ucranianas, na plataforma Telegram, informou que o ataque envolveu o uso combinado de mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos.

Pressão sobre Zelensky

Mais cedo, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter capturado uma nova aldeia na região sudeste de Zaporizhzhia, enquanto os militares ucranianos disseram que, apesar de alguns equívocos no combate, estavam defendendo uma cidade maior na área.

As forças russas controlam cerca de 19% do território ucraniano no leste e no sul e estão empenhadas em um avanço lento para o oeste, anunciando a captura de novas aldeias várias vezes por semana.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia, em comunicado no Telegram, afirmou ter tomado a vila de Kosivtseve, ao norte da cidade de Huliaipole, que vem sofrendo forte pressão russa nas últimas semanas, segundo informações da Reuters.

A pasta também afirmou que as tropas russas conquistaram mais de 23 km² de território, fornecendo ao grupo "uma base para futuras ações ofensivas".