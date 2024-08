Kamala Harris escolhe Tim Walz como candidato a vice, diz CNN

A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata democrata à eleição presidencial, Kamala Harris, definiu o nome que comporá sua chapa como vice: o governador do Minnesota, Tim Walz. A informação é da CNN, emissora norte-americana.

A escolha, porém, ainda não foi comunicada oficialmente pela campanha de Kamala Harris.

Até essa segunda-feira, 5, os nomes mais cotados para vice na chapa democrata, segundo a imprensa americana, eram:

Josh Shapiro, governador da Pensilvânia

Tim Walz, governador de Minnesota

Andy Beshear, governador do Kentucky

Mark Kelly, senador pelo Arizona

Pete Buttigieg, secretário de Transportes

Segundo a agência Reuters, Shapiro e Kelly eram os favoritos na disputa, pelo potencial de atraírem eleitores em dois estados fundamentais para a disputa presidencial.

No entanto, Shapiro vem sendo questionado por ser judeu. Isso poderia afastar eleitores que defendem a Palestina.

O tema é importante especialmente em Michigan, outro estado decisivo, que tem grande população árabe.

Quem é Tim Walz?

Walz, que ocupa pelo segundo mandato a posição de governador de Minnesota, já serviu 12 anos no Congresso. Ele representou um distrito rural com tendência conservadora que, tanto antes quanto depois de seu mandato, tem sido predominantemente dominado por republicanos, segundo a CNN.

Walz foi uma das vozes que defendeu o presidente Joe Biden após seu desempenho frágil no debate contra Donald Trump no final de junho.

Ele endossou Kamala Harris no dia seguinte da renúncia de Biden da campanha. De acordo com a CNN, se destacou como um defensor confiável, enérgico e mordaz da presumida candidata democrata.

A escolha de Walz também destaca o foco da campanha de Harris em um caminho para a vitória que valoriza os estados da “blue wall” no Meio-Oeste.

"Estranhos"

Walz ganhou notoriedade recente na campanha norte-americana ao classificar o vice escolhido por Trump, J.D. Vance, de estranho (weird, em inglês).

A expressão viralizou nas redes e passou a fazer parte do discurso democrata para atacar os republicanos.

Segundo a NBC News, a conta oficial da campanha de Harris no X, "Kamala HQ," usou a palavra "estranho" para descrever Trump e Vance em 14 postagens desde 23 de julho.

Já o super PAC Democrata "Won’t PAC Down" -- um dos "fundos" responsáveis pelo financiamento da campanha de Harris -- lançou um anúncio político com a temática de chamar os conservadores de estranhos na segunda-feira, que já tem mais de 12 milhões de visualizações no X e no YouTube combinados.