Kamala Harris é confirmada oficialmente como candidata à Presidência pelos Democratas

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, obteve votos suficientes para ser nomeada a candidata oficial do Partido Democrata à Presidência, preparando um confronto com o republicano Donald Trump em novembro, segundo informou o Comitê Nacional Democrata.

O anúncio, feito pelo presidente da sigla, veio no segundo dia de uma votação virtual exigida para a definição da chapa.

— Estou honrada em ser a provável candidata democrata para presidente dos Estados Unidos”, disse Harris, durante um evento virtual com apoiadores. — Aceitarei oficialmente sua nomeação na semana que vem, assim que o período de votação virtual for encerrado. Mas já estou feliz em saber que temos delegados suficientes para garantir a nomeação e, no final deste mês, nos reuniremos em Chicago, unidos como um partido, onde teremos a oportunidade de celebrar este momento histórico juntos.

Pelas regras, para que alguém seja oficializado o candidato, ou candidata, do partido, são necessários 1.976 delegados, normalmente conquistados através das primárias. A decisão de realizar uma votação virtual havia sido tomada quando o presidente, Joe Biden, ainda era o candidato democrata à reeleição, mas sua desistência, no mês passado, jogou todo o processo em terreno desconhecido. Mas Kamala Harris conseguiu reunir boa parte do partido em torno de si, e mesmo antes do início da votação já tinha garantidos mais apoios do que o necessário.

