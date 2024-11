Justiça argentina confirma pena de seis anos de Cristina Kirchner por corrupção

O Tribunal Federal Argentino de Cassação Penal confirmou esta quarta-feira a pena de seis anos de prisão e “inabilitação perpétua para o exercício de cargos públicos” à ex-presidente argentina Cristina Fernández Kirchner (2007-2015) num caso por irregularidades em obras rodoviárias.

O Tribunal Oral Federal 2 havia condenado Fernández em dezembro de 2022 pelo crime de administração fraudulenta de recursos públicos no caso conhecido como “Estradas”, em que foram investigadas irregularidades na concessão de 51 obras rodoviárias a empresas do empresário Lázaro Báez durante o Governo do falecido Néstor Kirchner (2003-2007) e de sua esposa e sucessora Cristina Fernández na província meridional de Santa Cruz, berço político do Kirchnerismo.

