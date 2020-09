Japão tem contração de 28,1% na economia com coronavírus

O Japão viu o seu Produto Interno Bruto (PIB) encolher 28,1% no segundo trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2019, o maior tombo desde a Segunda Guerra Mundial. A estimativa oficial divulgada em junho era de uma queda de 27,8%. Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, a baixa foi de 7,9%.

O destaque negativo ficou com os gastos das empresas não-financeiras, que despencaram 11,3% entre abril e junho na comparação com o mesmo intervalo de um ano atrás. Diante da enorme incerteza sobre a recuperação da economia depois da pandemia do novo coronavírus, os empreendedores japonses reduziram os investimentos.

A forte contração da economia japonesa surpreendeu os economistas, já que o país asiático parece ter administrado melhor o surto da infecção covid-19 do que outras nações. Com mais de 6 milhões de caso, contra apenas 72.000 do Japão, os Estados Unidos tiveram uma queda do PIB ligeiramente maior no segundo trimestre, de 31,7%.

Assim como o resto do mundo, o Japão deve começar a se recuperar da crise no terceiro trimestre, mas uma volta aos níveis pré-pandemia não deve acontecer antes do final de 2021.